Мир 29 февраля 2024, 23:33 Захарова прокомментировала задержание Промеса в ОАЭ Захарова: «Спартак» не обращался в МИД России из-за Промеса РИА «Новости»

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Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в дубайском аэропорту «Аль-Мактум». Представители клуба не обращались в посольство РФ, сообщила «Чемпионату» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В посольство России в Абу-Даби или в генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители „Спартака“ пока не обращались», — сказала она.

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По данным Telegram-канала Baza, голландца не выпустили из Объединенных Арабских Эмиратов, где проходили сборы красно-белых. Команде пришлось вылететь в Санкт-Петербург без Промеса. Причина задержания пока не озвучивалась.

В середине февраля Промеса стал фигурантом дела о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Позже футболиста объявили в международный розыск от Интерпола.