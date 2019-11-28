Захарова прокомментировала встречу Лаврова с Министром иностранных дел Италии

«5—7 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Итальянскую Республику с рабочим визитом. Он выступит на конференции „Средиземноморье — римский диалог“, а также проведёт ряд двусторонних встреч на полях этого мероприятия», — уточнила Захарова.

Лавров запланировал рабочий визит Рим Подробнее

По ее словам, Лавров проведет встречу с Луиджи Ди Майо, которая станет первой после формирования нового состава правительства Италии. Представитель ведомства отметила, что министры поговорят о поручениях по итогам визита Владимира Путина. Российский президент посетил Рим в июле.

«Ожидается, что значительное внимание будет уделено международной проблематике, в том числе урегулированию региональных кризисов в Сирии, Ливии, на Украине, ситуации на латиноамериканском направлении», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров примет участие в конференции «Средиземноморье — римский диалог» в столице Италии