Мир 18 февраля 2023, 01:50 Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам по Украине Представитель МИД Захарова: Украина сама запретила переговоры с Россией по указке США РИА «Новости»

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Украина решила заблокировать переговоры с Россией по указке США. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РБК, комментируя призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь в зоне спецоперации.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — сказала она.

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Дипломат напомнила, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога. Вот только украинские власти ввели запрет на переговоры с Россией в сентябре 2022 года.

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Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обратился к России и Украине с призывом прекратить огонь и начать мирные переговоры. Также он заявил, что США и НАТО надо обсудить с Москвой создание устойчивой архитектуры безопасности.

МИД Венгрии в свою очередь заявил, что ВСУ должны продолжать военные действия, а переговоры о мире инициировать только при наличии более выгодной ситуации на поле боя. Глава ведомства Петер Сийярто заявил, что странам Запада нужны более благоприятные условия с точки зрения ситуации для Украины, чтобы начать мирный диалог с Россией.