Захарова прокомментировала полет делегации США на Тайвань

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой отреагировала на сообщение о визите делегации Конгресса Соединенных Штатов на Тайвань. Свою реакцию дипломат запечатлела в Telegram-канале.

«Чтобы забрать то, что там забыла Пелоси?» — шутливо уточнила дипломат.

Августовский визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань стал первым с 1997 года. Руководство Китая было против вмешательства США в конфликт с Тайванем. Глава КНР Си Цзиньпин предупреждал «играющих с огнем» американцев.

Власти Китая прекратили сотрудничество с США в военной и правоохранительной сферах в качестве ответа на несогласованный визит Пелоси на Тайвань. Также остановлены переговоры по сотрудничеству в области изменения климата.

Пекин считает остров своей территорией, поэтому выступает против контактов Тайбэя с высокопоставленными чиновниками других стран. Визит Пелоси Китай расценивает как нарушение территориальной целостности и красную линию.

Ранее самолет с делегацией конгресса США пропал с радаров. До этого Flightradar показывал, что их самолет уже над островом.