Захарова прокомментировала план Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала план бывшего главы МИД Украины Павла Климкина исполнить украинский гимн в Крыму и Донбассе. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
Климкин считает, что после того, как гимн Украины споют в Крыму и на Донбассе, закончится гражданская война.
«Гимн Украины Климкин будет петь на территории украинского Генконсульства в Крыму — готовы рассмотреть заявку в кратчайшие сроки», — ответила Захарова.