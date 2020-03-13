Захарова прокомментировала план Климкина спеть гимн Украины в Крыму

Климкин считает, что после того, как гимн Украины споют в Крыму и на Донбассе, закончится гражданская война.

«Гимн Украины Климкин будет петь на территории украинского Генконсульства в Крыму — готовы рассмотреть заявку в кратчайшие сроки», — ответила Захарова.