    13 марта 2020, 16:02

    Захарова прокомментировала план Климкина спеть гимн Украины в Крыму

    Дарья Морозова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала план бывшего главы МИД Украины Павла Климкина исполнить украинский гимн в Крыму и Донбассе. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
    Захарова прокомментировала план Климкина спеть гимн Украины в Крыму

    Климкин считает, что после того, как гимн Украины споют в Крыму и на Донбассе, закончится гражданская война.

    «Гимн Украины Климкин будет петь на территории украинского Генконсульства в Крыму — готовы рассмотреть заявку в кратчайшие сроки», — ответила Захарова.