Захарова оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Обмен шутками между официальными лицами России и Украины продолжается. Представитель российского МИД Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о газе.

«А у нас газопровод». Зеленский спустя 2 дня ответил на шутку Путина Подробнее

«Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!» — написала Захарова в Facebook. Также она ответила на комментарий одного из пользователей, заявив, что «дрова тоже у нас».

На саммите «нормандской четверки» во время переговоров о газовом споре с Украиной российский лидер Владимир Путин произнес фразу: «А у нас в квартире газ», — процитировав стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?».

Владимир Зеленский решил ответит коллеге только спустя два дня. «А у нас газопровод», — заявил он.

Газовый контракт между Москвой и Киевом о поставке газа в ЕС через Украину истекает в конце 2019 года. Стороны до сих пор не договорились о его продлении. Киев настаивает на долгосрочном контракте, а Москва хочет заключить годичный договор. Однако в ближайшее время переговоры должны продолжиться.