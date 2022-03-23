Захарова прокомментировала отказ России обсуждать с Японией мирный договор

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила, почему МИД РФ прервал диалог с Японией о заключении мирного договора. По ее словам, это государство занимает недружественную позицию по отношению к нашей стране. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. И которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны. В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным», — пояснила она.

Из-за того, что со стороны Японии идет санкционное давление на Россию, МИД сделал заявление о том, что наша страна приняла ответные меры, добавила Захарова.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило о прекращении переговоров с Японией по поводу мирного договора и о прекращении безвизовых поездок граждан этой страны на южные Курильские острова.