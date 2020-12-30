Захарова прокомментировала обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он указал на действия России и террористических организаций в одном абзаце в тексте, опубликованном в его блоге.

В комментарии, размещенном на сайте МИД, Захарова назвала это попыткой проводить «абсолютно неуместные параллели» между борьбой России с коронавирусом и «не имеющей никаких оправданий террористической активностью «Исламского государства» (ИГ*).

«Попутно Боррель, распространяя «фейковую информацию», демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — заявила Захарова.

В своей статье Боррель обвинил Россию и Китай в дезинформацию в период пандемии. Он пожаловался на открытое высмеивание в российских государственных СМИ западных разработчиков вакцины от COVID-19. По его мнению, подобная политика нацелена на страны, где Москва рассчитывает продавать свою вакцину «Спутникk V».

Боррель сравнил попытку дезинформации во время пандемии с исламскими террористами, которые «также использовали неразбериху в ситуации с COVID-19 для распространения своей собственной пропаганды».

Захарова потребовала от Борреля объяснений, вводящих аудиторию в заблуждение слов, но признала, что для нее не стал откровением поток слухов, сопровождающий «войну вакцин».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что из-за политических разногласий больших поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в США и Европу не ожидается.

*Террористическая организация, запрещена в России.