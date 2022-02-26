Захарова проиллюстрировала ситуацию в мире стихотворением Тютчева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала стихотворение поэта и дипломата Федора Тютчева «Напрасный труд» в свете общественно-политической ситуации «актуальным как никогда». Захарова процитировала произведение в своем Telegram-канале.

«Напрасный труд — нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш. Но недоступна им ее идея. Как перед ней ни гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: в ее глазах вы будете всегда не слуги просвещенья, а холопы».

Представитель МИД отметила, что стихотворение было написано в далеком 1867 году, но история «снова и снова повторяет нам этот урок».

«„Зачем вы рассказываете нам о прошлом, ведь надо смотреть в будущее!“ — слышу я. Конечно. Только без знания прошлого движение вперед превращается в ходьбу по кругу», — высказалась Мария Захарова.

Ранее Захарова назвала целями специальной военной операции на Украине защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны украинских властей, привлечение «марионеточного режима» к ответственности за преступления против мирных жителей и демилитаризацию и денацификацию Украины.

Дипломат посоветовала россиянам, которые остались на Украине после эвакуации диппредставительств РФ, при необходимости обращаться в ведомства на родине или консульские учреждения в сопредельных странах.