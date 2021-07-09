Захарова призвала США перейти с «русской угрозы» на НЛО

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что его регулярно прослушивала разведка. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала американцам переключиться с «русской угрозы» на НЛО.

«История не стоила бы и внимания, если бы не тот факт, что к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о „русской угрозе“. Якобы этот самый Такер Карлсон хотел взять интервью у президента России и поэтому попал под наблюдение спецслужб», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила слова журналиста о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) якобы хотело выставить его рупором Кремля. Также Карлсона намеревались объявить агентом российской пропаганды. По словам Захаровой, «русское досье» превратилось в стабильную составляющую внутриполитической жизни США.

«Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО», — заключила официальный представитель МИД.

Ранее Такер Карлсон заявил, что его постоянно прослушивала американская разведка. Он пояснил, что причиной стало его желание взять интервью у президента России Владимира Путина.