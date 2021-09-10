Захарова призвала сообщить истинную причину вызова посла США в МИД

Вашингтон должен узнать причину вызова посла США Джона Салливана в МИД России. Ему было заявлено о категорической недопустимости вмешательства Америки во внутренние дела Москвы. Уже обнародованы три версии причины встречи, и ни одна из них не является настоящей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прочитала три версии вызова посла США в МИД России. Все-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства», — написала Захарова.

Пресс-служба российского МИДа ранее сообщила, что Салливан был вызван для беседы с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым. Послу США заявили, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американским «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму.

Представитель посольства США Салливан утверждал, что обсуждались двусторонние вопросы, касающиеся стремления президента страны Джозефа Байдена к стабильным отношениям с Россией.