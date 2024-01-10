Мир 10 января 2024, 14:48 Захарова призвала россиян не ездить в Эквадор МИД: Россия осудила террористические методы группировок в Эквадоре IMAGO/Daniel Molineros/globallookpress

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Россия надеется, что власти Эквадора смогут самостоятельно взять ситуацию в стране под контроль, восстановят спокойствие и правопорядок. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников», — подчеркнула дипломат.

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Захарова добавила, что российская сторона выражает соболезнования семьям погибших, а пострадавшим «в ходе бандитских вылазок» желает скорейшего выздоровления. Тем не менее россиян призвали отказаться от поездок в Эквадор, а тем, кто находится в стране, посоветовали не посещать общественные места.

Раннее лидеры главных бандитских группировок Эквадора сбежали из тюрем, что привело к беспорядкам в стране. Вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Television в Гуаякиле и взяли ведущих в заложники в прямом эфире. Президент Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта.

По последним данным, число жертв беспорядков в Эквадоре выросло до 10. В столицу Эквадора — Кито — стянули танки. Технику расставили у стратегически важных административных зданий. Политический советник Сергей Маркелов, комментируя ситуацию, предположил, что руководство Эквадора все же не справится с ситуацией и продолжит привлекать международные силы.