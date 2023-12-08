Мир 08 декабря 2023, 19:18 Захарова призвала решать вопрос о статусе Эссекибо мирным путем Захарова: ситуация вокруг статуса Эссекибо должна решаться мирным путем РИА «Новости»

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Ситуация вокруг спорного района Эссекибо должен решаться мирным путем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий, которые могут нанести ущерб сторонам. Комментарий дипломата опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Внимательно следим за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учетом состоявшегося 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума относительно статуса данной территории и предпринимаемых по его итогам правовых шагов», — подчеркнула Захарова.

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По ее словам, в нынешней ситуации Россия считает приоритетным снижение напряженности в отношениях Венесуэлы и Гайаны. Сторонам следует воздержаться от любых действий, которые могут разбалансировать положение дел.

«Исходим из того, что данный вопрос лежит в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе», — добавила она.

Дипломат указала, что урегулирование должно проходить без внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств.

«Тем более когда в отношениях между ними имеются деликатные вопросы, требующие „осмотрительности“ от третьих стран», — заключила представитель МИД.