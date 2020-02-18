Захарова призвала полноценно расследовать крушение MH17 после оглашения новых данных

Данные об отсутствии «Буков» в районе крушения предоставила служба военной разведки и безопасности Нидерландов.

Захарова заявила, что расследование трагедии рейса MH17 должно быть профессиональным и полноценным, «которое велось бы по понятным международно-правовым стандартам», а не подменяться «квазирасследованием».

«Необходимо, чтобы все, у кого есть данные, способные пролить свет на обстоятельства трагедии, в первую очередь государства, их предоставили», — заявила представитель МИД РФ.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился над Украиной 17 июля 2014 года. При крушении погибли 298 человек.