22 апреля 2023, 00:13
Захарова призвала Писториуса запомнить свои слова о приемлемости ударов ВСУ
Представитель МИД Захарова призвала главу Минобороны ФРГ запомнить слова об ударах ВСУ
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал удары ВСУ по России «приемлемой тактикой». Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на его высказывание в Telegram-канале. Она призвала главу Минобороны ФРГ запомнить свои слова.
«Все запомнили? „Ограниченные удары — приемлемая тактика“. Борис, вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае, я напомню», — пообещала дипломат.
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Захарова поинтересовалась, установило ли немецкое Минобороны причастных к диверсиям на «Северных потоках». Она добавила, что совершенные на газопроводах теракты — та же «приемлемая тактика ограниченных ударов» по ликвидации важного для Германии инфраструктурного проекта.
«Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло? Хотелось бы ясности», — заключила дипломат.
Ранее Борис Писториус поддержал удары украинской армии по территории России, сообщил «Царьград». Он назвал такие атаки «нормальными».
Мария Захарова высказалась и о поездке генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев. Она заявила, что высказывания главы блока о возможности вступления Украины опасны и недальновидны, сообщил RT.
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