Мир 22 апреля 2023, 00:13 Захарова призвала Писториуса запомнить свои слова о приемлемости ударов ВСУ Представитель МИД Захарова призвала главу Минобороны ФРГ запомнить слова об ударах ВСУ РИА «Новости»

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Министр обороны Германии Борис Писториус назвал удары ВСУ по России «приемлемой тактикой». Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на его высказывание в Telegram-канале. Она призвала главу Минобороны ФРГ запомнить свои слова.

«Все запомнили? „Ограниченные удары — приемлемая тактика“. Борис, вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае, я напомню», — пообещала дипломат.

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Захарова поинтересовалась, установило ли немецкое Минобороны причастных к диверсиям на «Северных потоках». Она добавила, что совершенные на газопроводах теракты — та же «приемлемая тактика ограниченных ударов» по ликвидации важного для Германии инфраструктурного проекта.

«Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло? Хотелось бы ясности», — заключила дипломат.

Ранее Борис Писториус поддержал удары украинской армии по территории России, сообщил «Царьград». Он назвал такие атаки «нормальными».

Мария Захарова высказалась и о поездке генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев. Она заявила, что высказывания главы блока о возможности вступления Украины опасны и недальновидны, сообщил RT.