Захарова призвала не ждать перемен в отношениях России и США с приходом Байдена

Она отметила, что новый состав администрации Белого дома не скажется на смене внешней политики США, которая направлена на сдерживание России.

«Каких-то кардинальных прогнозов по смене декораций нет», — заявила она.

По словам Захаровой, интерес России сейчас не в том, кто станет президентом США, а в развитии двусторонних взаимодействий по глобальным вопросам и в расширении отношений с Вашингтоном.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. По итогам подсчета голосов избирателей кандидат от Демократической партии Джо Байден получил поддержку более 270 выборщиков, необходимую ему для победы. Действующий президент США Дональд Трамп поражения пока не признал и через суды требует провести пересчет голосов избирателей. Пока его юристы не добились существенных успехов.

Голосование коллегии выборщиков пройдет в понедельник, 14 декабря. Они соберутся в столицах своих штатов и проведут голосования. Результаты направят в Конгресс, где обе палаты парламента утвердят их 6 января.