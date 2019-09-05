Захарова призвала дождаться анализа Госдумы по ситуации с Deutsche Welle

МИД РФ не будет давать комментарии о развитии ситуации с немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle, пока Госдума не проанализирует этот вопрос. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«Думаю, что прежде, чем комментировать это развитие событий, нужно дождаться окончания анализа нашими депутатами той ситуации, которую они приняли на рассмотрение, а потом уже ее комментировать», — сказала Захарова во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Ее процитировало РИА «Новости».

Она отметила, что в любом случае реакция на происходящее должна быть пропорциональной и адекватной.

Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев не намерен обсуждать действия телерадиокомпании Deutsche Welle вне России, как ранее предложило руководство этого немецкого СМИ.

В свою очередь, руководство Deutsche Welle отказалось принять участие в заседании комиссии нижней палаты российского парламента. Глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн предложил Пискареву встретиться с генеральным директором Deutsche Welle в Берлине или Бонне для «более детального обсуждения вопроса».

Ранее МИД РФ осудил призывы немецкой телерадиокомпании участвовать в несанкционированных акциях в российской столице. Ведомство заявило, что такие призывы медиакорпорации являются ее попыткой вмешательства во внутренние дела РФ.