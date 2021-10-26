Захарова призвала членов Евросоюза оценить угрозы Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к представителям Германии и Франции. Она порекомендовала им оценить угрозы Киева в адрес Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Захарова заявила, что страны-члены Евросоюза не обращают внимание на противоправные действия Киева. При этом власти Украины позволяют себе открыто угрожать России, передал RT.

«Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч нормандского формата, оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах», — заявила Захарова.