«Только слепой не увидит»: Захарова признала изменение подхода Украины к переговорам

Украина и Россия в начале декабря провели встречу в рамках «нормандского саммита». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заметила, что тональность и подход Киева к переговорам несомненно изменился.

«То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение. Я думаю, только слепой это не увидит и глухой не услышит», — заявила Захарова во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

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Она также добавила, что украинская сторона начала использовать некие правовые термины и придерживаться интересов разных «сегментов общества». Таким образом в переговорах с Киевом стало присутствовать больше реалистичности.

Как отметила Захарова, итоги прошедшей встречи «нормандской четверки» обсуждали в Вашингтоне с главой МИД России Сергеем Лавровым. По ее словам, США проявили большой интерес к результатам переговоров.

«Нормандский» саммит проходил 9 декабря в Париже. В переговорах принимали участие главы России, Украины, Франции и Германии, которые обсуждали вопрос урегулирования ситуации в Донбассе и выполнение Минских соглашений. Следующая встреча должна состояться через четыре месяца.