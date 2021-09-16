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    16 сентября 2021, 18:45

    Захарова пригрозила санкциями американскому бизнесу за вмешательство в выборы

    Анатолий Минкин

    Власти США должны пойти на срочные меры, чтобы прекратить вмешательство в российские выборы со стороны американских интернет-компаний. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова пригрозила санкциями американскому бизнесу за вмешательство в выборы

    Она подчеркнула, что Москва ждет от Вашингтона принятия мер по выполнению требований.

    Терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично

    Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ.

    Она напомнила, что в четверг в Совете Федерации временная комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России изучила доказательства вмешательства в российские выборы со стороны американских интернет-компаний Apple и Google.

    Протест с документами ранее получил глава американского посольства в Москве Джон Салливан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломат пообещал изучить полученные доказательства и передать их в Вашингтон. Но реакции от властей США нет.

    Заместитель директора Департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов на заседании в Совете Федерации заявил, что Россия через свое посольство в Вашингтоне передала протест и требование повлиять на IT-компании в Госдеп и американский Совет безопасности.