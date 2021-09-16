Захарова пригрозила санкциями американскому бизнесу за вмешательство в выборы

Власти США должны пойти на срочные меры, чтобы прекратить вмешательство в российские выборы со стороны американских интернет-компаний. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва ждет от Вашингтона принятия мер по выполнению требований.

Терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что в четверг в Совете Федерации временная комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России изучила доказательства вмешательства в российские выборы со стороны американских интернет-компаний Apple и Google.

Протест с документами ранее получил глава американского посольства в Москве Джон Салливан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломат пообещал изучить полученные доказательства и передать их в Вашингтон. Но реакции от властей США нет.

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов на заседании в Совете Федерации заявил, что Россия через свое посольство в Вашингтоне передала протест и требование повлиять на IT-компании в Госдеп и американский Совет безопасности.