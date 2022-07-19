Захарова придумала анекдот после слов Кулебы о дедлайне для вступления Украины в ЕС

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что у страны есть внутренний дедлайн на вступление в Евросоюз, иронично оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она напомнила, что украинский министр в интервью заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично установил внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз. Назвать конкретные сроки Кулеба отказался.

«Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: „Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу“», — пошутила Захарова.

Украина получила статус кандидата в Евросоюз 23 июня на прошедшем в Брюсселе саммите лидеров стран ЕС. Перед страной поставили ряд условий по проведению реформ для окончательного вхождения в состав объединения европейских стран.

Как напомнила газета «Известия», западные политики отметили, что вступление Украины в состав Евросоюза может растянуться на несколько десятков лет. Окончательное решение этого вопроса в ближайшем будущем невозможно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение Евросоюза о предоставлении статуса кандидатов Украине и Молдавии не несет никакой угрозы. Он пояснил, что ЕС — это политический блок, который не несет никаких рисков для России, в отличие от военной направленности НАТО.