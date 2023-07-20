Мир 20 июля 2023, 14:28 Захарова предупредила о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине Захарова: если на Украине построят завод Rheinmetall, он станет законной целью для ВС РФ РИА «Новости»

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Если немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит свое предприятие на Украине, этот объект станет законной целью для российских военнослужащих. Об этом предупредила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Такой завод, если будет построен, станет, наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины, законной военной целью для Вооруженных сил России», — отметила дипломат.

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Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания может открыть свое предприятие на Украине в ближайшие три месяца, напомнил «Царьград». На заводе планируют производить и ремонтировать танки.

В марте 2023 года Паппергер говорил о намерениях немецкого концерна вложить 200 миллионов евро в постройку площадки на Украине. Для этого Rheinmetall и украинская госкомпания «Укроборонпром» основали совместное предприятие. По словам Паппергера, производственная мощность будущего завода составит 400 танков в год.