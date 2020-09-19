Захарова предупредила ЕС о последствиях санкций против Белоруссии

Она предупредила, что Брюсселю стоит не удивляться, когда в ответ на санкции последуют ответные меры. Захарова особо отметила, что поведение европейских политиков четко свидетельствует о попытках вмешательства во внутренние дела независимой республики.

В качестве примера она указала на предстоящую встречу европейских министров иностранных дел, куда пригласили бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую.

«Такой контакт, если он состоится, это еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что все это напоминает ситуацию на Украине 2014 года, когда ряд стран ЕС выступил так называемым гарантом соглашения властей и оппозиции, которое на следующий же день нарушили участники несанкционированных акций.

По словам Захаровой, приглашение самоназначенного представителя белорусской оппозиции — это только одна из частей сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии и прямое нарушение Устава ООН.

«Прикрываясь мнимой заботой о гражданах Белоруссии, Евросоюз, по сути, сам пытается решать за них, как им жить. Еще раз отметим, что о конституционной реформе, которая призвана способствовать налаживанию в этой стране общенационального диалога, в ЕС предпочитают не говорить», — подчеркнула представитель МИД России.

Идея о возможном присутствии Тихановской на встрече министров иностранных дел стран ЕС может вызвать смех, если бы не была такой грустной. Как сообщил журнал «Политэксперт», с таким заявлением выступил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. Он подчеркнул, что если Тихановская действительно появится на рабочем завтраке министров, то это будет проявлением полного неуважения к Белоруссии и ее гражданам.

Светлана Тихановская набрала на выборах президента Белоруссии 10,12% и проиграла голосование действующему президенту страны Александру Лукашенко. После выборов ее сторонники вышли на несанкционированные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская уехала в Литву, откуда начала призывать международное сообщество вмешаться в ситуацию в Белоруссии.

Сегодня пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина анонсировала создание переговорной группы, которая станет посредником в диалоге между властями Белорусии и Запада. Как сообщило ИА RNS, группу создадут участники Координационного совета белорусской оппозиции.