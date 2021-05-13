Захарова предупредила Данию о последствиях приговора по шпионскому делу против россиянина

Приговор датского суда российскому инженеру-химику Алексею Никифорову не пройдет бесследно для отношений Москвы и Копенгагена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем решение суда как яркий пример антироссийской кампании, которая в последнее время охватила официальный Копенгаген и в целом Запад», — заявила она в ходе брифинга.

По мнению Захаровой, такая активность датских спецслужб ставит под удар работу российских ученых в Дании и наносит ущерб научно-техническому сотрудничеству двух стран.

Согласно приговору, Никифоров проведет за решеткой ближайшие три года. Помимо этого, его депортируют из Дании и навсегда запретят въезд обратно.

Инженер находился под стражей с июля 2020 года. Свою вину в шпионской деятельности он не признал. Процесс проходил в суде города Ольбурга. В материалах дела говорится о том, что он якобы многие годы собирал информацию о Датском техническом университете, а также о предприятии в Северной Ютландии.

Эти данные потом передавались спецслужбам РФ, уверены в Дании. Адвокаты Никифорова намерены обжаловать приговор. Известно, что перед арестом летом прошлого года он прожил в Дании в течение 12 лет, работал инженером-химиком в компании SetEnergy.

В декабре прошлого года Мария Захарова заявила, что Москва держит на контроле расследование этого дела. Преследование российского специалиста она назвала охотой на ведьм.