16 ноября 2023, 19:19
Захарова предупредила Чехию об ответе на заморозку имущества
МИД: Россия ответит на санкции Чехии против Госзагрансобственности
Россия рассматривает действия Чехии в отношении российского предприятия «Госзагрансобственность» как враждебный шаг, на который даст ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, чешские санкции подтвердили «упорное намерение идти в русле конфронтации». Захарова добавила, что Чехия понесет значительный ущерб из-за заморозки российского госимущества.
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«В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа», — отметила она.
Ответные меры на антироссийские действия Чехии анонсировал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал противозаконными чешские санкции и заявил, что они нарушают международное право.
Ранее кабмин Чехии запретил России использовать государственное имущество на территории страны. Чешские власти заблокировали счета, на которые отправлялась плата за аренду объектов.
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