Мир 13 марта 2024, 19:04 Захарова предупредила Армению о неспособности Франции гарантировать безопасность страны Захарова: Армения не осознает истинных намерений Франции РИА «Новости»

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Власти Армении не осознают серьезных рисков от расширения присутствия в регионе Франции. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Касательно контактов двух стран хочу подчеркнуть, что выбор параметров обеспечения национальной безопасности и внешних партнеров является суверенным делом каждой страны. Просто складывается впечатление, что в Ереване не осознают намерений Франции насчет расширения военного присутствия в регионе», — отметила она.

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Захарова добавила, что французская сторона не сумеет гарантировать безопасность Армении.

«Будь у Франции такие возможности, то она продемонстрировала бы их там, где есть такие контрактные обязательства. Например, в Африке. В этих же странах миссии Франции провалились с треском», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал поставить Армении ракеты для систем ПВО, если это потребуется.