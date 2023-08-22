Мир 22 августа 2023, 00:48 Захарова предрекла Украине глубокий кризис из-за американской помощи Захарова призвала Украину подготовиться к кризису, как на Гаити РИА «Новости»

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Украинская сторона должна быть готовой к глубокому кризису и уличному разбою, которые произошли на Гаити. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Жертвами похищений, убийств и актов сексуального насилия со стороны вооруженных банд становятся уже тысячи гаитян. Полиция абсолютно бессильна, люди гибнут на улицах от рук бандитов», — напомнила дипломат о ситуации на Гаити.

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Захарова отметила, что именно такая участь ждет государства, попавшие в зависимость от Вашингтона. По ее мнению, ситуация на острове стала ухудшаться в последние полгода и этот сценарий показался ей закономерным.

«Если американцы взялись за улучшение жизни в другой стране, ждать беды», — объяснила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова иронично прокомментировала высказывание украинского президента Владимира Зеленского о готовности обменять Белгород на вступление в НАТО. По мнению дипломата, у главы Украины «случилась передозировка».