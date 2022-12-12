Мир 12 декабря 2022, 15:33 Захарова предрекла ЕС печальное будущее после оговорки Борреля, перепутавшего РФ и Украину Представитель МИД Захарова оценила оговорку главы Евродипломатии Борреля о санкциях РИА «Новости»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе оговорился и анонсировал введение санкций против Ирана «за поддержку Украины». Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что «такие люди руководят Европейским союзом».

«Результат очевиден. Дальше будет хуже», — добавила Захарова.

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Боррель заявил, что санкции против Ирана будут очень жесткими, написал RT. Глава Евродипломатии рассказал, что провел долгий разговор с министром иностранных дел Ирана о санкциях ЕС, которые введут «в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украине».

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На встрече в Брюсселе главы МИД не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций, сообщили «Известия». Документ вновь отправился на рассмотрение постпредов.