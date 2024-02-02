Мир 02 февраля 2024, 09:19 Захарова предположила, что США прослушивают Залужного и Зеленского Захарова: США могут прослушивать Залужного и Зеленского Global Look Press

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США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или получать сведения об их разговорах, в том числе от них самих. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Западные СМИ ранее распространили информацию, что 29 января у Залужного и Зеленского состоялся серьезный разговор. Журналисты утверждали, что главком ВСУ предупредил президента о сложной ситуации на фронте, и его отставка вряд ли способна как-то это изменить.

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Захарова предположила три сценария, благодаря которым американцы так хорошо осведомлены о происходящем в украинских военных и политических кругах.

«Варианты: А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора», — пояснила она.

В украинском экспертном сообществе заявили, что Зеленский решил убрать более популярного у украинцев Залужного после крушения Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. Однако главком отказался брать на себя ответственность за сбитый американской ракетой самолет. В ГУР Украины заявили, что Киев попросил Москву передать останки погибших украинцев.