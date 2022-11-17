Мир 17 ноября 2022, 11:19 Захарова предложила сравнить число британских шпионов в России до 2022 года и после Представитель МИД России Захарова спросила главу MI5 Маккаллума о числе британских шпионов РИА «Новости»

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Две трети высланных в этом году из Европы российских дипломатов обвинили в шпионаже. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале спросила главу MI5 Кеннета Маккаллума, сколько в мире британских шпионов.

В интервью CNN он заявил, что из Европы депортировали 600 российских дипломатов. Из них 400 могли быть шпионами. Кеннет Маккаллум назвал это стратегическим ударом для российской разведки.

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«Британская пресса же никогда не спросит Маккалума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Не интересно? Или знают, что с ними потом сделают?», — заявила Мария Захарова.

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Она также поинтересовалась, сколько шпионов работали в посольстве Великобритании до 2022 года и сколько трудятся теперь. Представитель МИД России не уверена, что британский посол станет рассуждать на эту тему так же открыто, как руководитель MI5.

В начале ноября посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в МИД России из-за возможной причастности ее страны к атаке на Черноморский флот. Она пробыла там больше получаса и ушла, отказавшись от комментариев. СМИ сообщили, что дипломату передали доказательства в пользу этой версии.