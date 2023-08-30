Мир 30 августа 2023, 16:36 Захарова предложила поддержавшим Японию американским политикам попить воды из «Фукусимы» Захарова: поддержавшие Японию политики из США могут попробовать воду «Фукусимы» РИА «Новости»

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Американские политики, поддержавшие Японию, могут из солидарности попить сбрасываемую в Тихий океан воду с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.

«Те американские политики, которые поддержали Японию в данном вопросе, могут продемонстрировать солидарность и все-таки выпить эту воду, будучи полностью уверенными в ее безопасности», — подчеркнула она.

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Дипломат напомнила, что японские представители, говорившие о безопасности сбрасываемой с атомного объекта воды, сами отказались ее пить. Такие курьезы образуются, когда «речь идет о неприкрытой политизации». Этим Соединенные Штаты регулярно занимаются, добавила Захарова.

Она также призвала Японию вести максимально открытую деятельность «по столь чувствительной теме». Ситуацию нужно анализировать с научной стороны, заключила дипломат.

Япония объявила о начале сброса воды с «Фукусимы-1». Захарова осудила международные экологические организации за молчание по ситуации, напомнили «Известия».