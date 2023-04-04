Мир 04 апреля 2023, 23:50 Захарова предложила новый термин «казус Трампа» Захарова предложила новый термин «казус Трампа» после суда над бывшим президентом США РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ввести новый термин в «политико-дипломатический словарь» под названием «казус Трампа». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В политико-дипломатическом словаре новый термин — „Казус Трампа“», — заявила дипломат в сообщении.

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По словам Захаровой, «термин» означает уголовные обвинения, выдвинутые властями США против бывших американских президентов с политическими амбициями и планами на будущее президентство.

Также есть и второе значение — беспрецедентное давление, оказываемое американскими элитами и властями на бизнесменов и политиков Соединенных Штатов в течение многих лет, либо же «политический цугцванг либерализма».

Ранее Мария Захарова дала оценку ситуации в американском обществе в связи с делом против экс-главы белого дома страны Дональда Трампа. Она заявила, что в Соединенных Штатах начался настоящий «разгул демократии».