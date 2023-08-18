Мир 18 августа 2023, 16:19 Захарова поздравила США с капитуляцией после заявлений Госдепа об Украине Захарова расценила слова представителя Госдепа об Украине как капитуляцию США РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила США с заявленной Госдепом капитуляцией. Так дипломат отреагировала на заявления официального представителя ведомства Веданта Пателя.

Захарова напомнила, как Патель заявил, что США будут считать победой на Украине полный вывод российских сил из страны.

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«Хочу поздравить Вашингтон с заявленной Госдепом капитуляцией. Молодцы. Правильно все сказал», — заметила в ответ представитель МИД России.

Ранее бывший сотрудник Госдепа капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо выразил уверенность, что США прочитались в оценке военной мощи России. Причиной стали ошибочные заключения американской разведки, пояснил эксперт.

По данным WP, ряд представителей конгресса США уже выступили против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза о контрнаступлении ВСУ.