Захарова потребовала разрешить въезд российской делегации на сессию ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала у Америки въезд для российской делегации на сессию ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сайт kp.ru отметил, что в Америке находится штаб-квартира ООН. В 2021 году правительство страны не стало выдавать российской делегации визу на въезд.

«И в этой связи мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН», — заявила Захарова.