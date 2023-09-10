Мир 10 сентября 2023, 17:24 Захарова потребовала извинений от Франции за недопуск журналистки Захарова потребовала извинений от Франции за недопуск журналистки к Макрону РИА «Новости»

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Россия потребовала извинений от Елисейского дворца за дискриминацию российской журналистки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, организаторы не допустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона российскую журналистку Екатерину Надольскую. Встреча с представителями СМИ проходила в рамках саммита G20 в Нью-Дели, но французы не пропустили россиянку и попытались разбить ее телефон.

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Сотрудник французской пресс-службы заявил, что журналистку не допустили из-за того, что она представляла российское СМИ.

Захарова назвала эту ситуацию вопиющим проявлением расизма и агрессивного национализма. Дипломат осудила антироссийскую политику руководства Франции.

«Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников», — указала Захарова.

Журналистка из России снимала скандальный недопуск представителей СМИ на камеру. Сотрудница пресс-службы Макрона в ответ попыталась разбить ее телефон.