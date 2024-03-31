Мир 31 марта 2024, 11:18 Захарова поставила на место мэра Парижа после слов о российских олимпийцах Захарова пригрозила «штурмом» мэрии Парижа после слов Идальго об олимпийцах Unsplash

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Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что во французской столице «не будут рады» участникам Олимпиады из России и Белоруссии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ее слова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что в таком случае на некоторых товарах из Франции может появиться наклейка «нам не рады в Москве».

«Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа вслед за фермерами», — написала дипломат.

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Захарова выразила уверенность, что в России огромный выбор товаров, какими можно заменить продукцию из Франции.

Франция в этом году принимает летние Олимпийские игры. Атлетов из России и Белоруссии допустили к участию в Играх в нейтральном статусе.

В Кремле заявили, что Париж отвечает за безопасность всех спортсменов, в том числе россиян.