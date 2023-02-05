Мир 05 февраля 2023, 13:20 Захарова поставила адекватность Борреля под сомнение Представитель МИД Захарова: ЕС отправлял военных на Украину задолго до начала СВО РИА «Новости»

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Страны Европейского союза отправляли своих военных на Украину задолго до начала специальной операции в феврале 2022 года. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она ответила на высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Бореля, заявившего, что ЕС никогда не рассматривал вероятность отправки своих войск для участия в украинском конфликте.

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«В адекватности садовника Борреля у меня большие сомнения. Военнослужащих стран — членов Евросоюза уже давно отправили на Украину, причем задолго до 2022 года», — написала она.

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Захарова отметила, что ЕС посылал военных под видом наемников, спецслужб и инструкторов.

Ранее дипломат сочла лицемерными призывы европейских политиков к миру на Украине. По ее словам, заявления о необходимости прекращения боевых действий на фоне нескончаемых поставок оружия являются странными.

Боррель сообщал, что Евросоюз после начала специальной операции обучил около 30 тысяч украинских военных.