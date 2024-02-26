Мир 26 февраля 2024, 21:50 Захарова посоветовала Трюдо «не примазываться» к победе России в зоне СВО Захарова призвала Трюдо без покаяния не примазываться к победе РФ на Украине РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала канадского премьер-министра Джастина Трюдо «не примазываться» к победе России в конфликте на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Во время своего публичного выступления Трюдо оговорился, что «Россия должна победить в этом конфликте», затем поправился, добавив, что имел в виду Украину. Российский дипломат иронично прокомментировала его заявление.

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«Джастин, спасибо за поддержку. Так и будет, мы обещаем. Только Вы без покаяния к нашей Победе не примазывайтесь», — написала Захарова.

Ранее Захарова напомнила британскому министру внутренних дел Дэвиду Кэмерону, который усомнился в победе президента РФ Владимира Путина на Украине, что он забыл указать в своем заявлении о провале целей НАТО, в числе которых альянс называл «стратегическое поражение России».

Как позже отметил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, Украина потерпела поражение на поле боя, поэтому страны Запада попыталась перенести фокус внимания в дипломатическую плоскость.

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