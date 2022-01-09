Захарова посоветовала США «поднять настроение» перед переговорами с Россией

США стоит «поднять настроение» перед встречей с Россией в Женеве. Такой шутливый совет дала американцем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США настроены на переговоры с Россией неоптимистично. Он уточнил, что США идут на встречу с ощущением реализма.

«Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», — посоветовала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Переговоры России и США пройдут в Женеве 9 и 10 января. Стороны обсудят вопросы о гарантиях безопасности. После встречи в Брюсселе состоятся переговоры России и НАТО. Затем намечены консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Их проведут в Вене.

Как отмечал высокопоставленный представитель Госдепа, на переговорах между США и Россией, американская сторона будет настаивать на суверенном праве других стран самим определять свою внешнюю и внутреннюю политику. Подход США будет прагматичным и нацеленным на результат.