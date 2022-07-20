Захарова посоветовала политикам из Европы искать причины внутренных кризисов в своих ошибках

Европейским политикам нужно искать причины внутренних кризисов в своем непрофессионализме и собственных ошибках. Последствия этих действий больше всего ощущают граждане их стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывание министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Советовали бы европейским политикам искать причины внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме, социально-экономические последствия которых все сильнее ощущают на себе простые граждане стран Европейского союза», — сказано в комментарии Захаровой. Он опубликован на сайте МИД РФ.

Она заметила, что Ди Майо продолжает искать внешние причины внутриполитических проблем Италии.

«Мы сами ошеломлены мощью российской дипломатии, как следует из сообщений итальянских СМИ. Оказывается, наши послы парой звонков могут менять правительства», — отметила Захарова.

По ее словам, подобные приемы не раз пытались использовать представители других стран Запада, чтобы обвинить кого-то другого в собственных провалах. Представитель МИД РФ заявила, что сейчас это видно по текущей ситуации на продовольственном и энергетическом рынках.

Ранее Ди Майо в интервью итальянским СМИ заявил, что российское руководство нацелено на дестабилизацию Италии и Европы. По его мнению, власти России встретили с радостью сообщение об отставке премьер-министра Италии Марио Драги.