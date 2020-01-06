Захарова посоветовала Маасу извиниться после слов о «не очень полезных» угрозах США

Он пояснил, что все страны вложили достаточно много средств в восстановление инфраструктуры. Все это теперь оказывается под серьезной угрозой, если ситуация продолжит развиваться в этом ключе.

По словам Мааса нужно действовать очень осторожно, чтобы Ирак не превратился в место боевых действий между Ираном и США. Он подчеркнул, что в итоге ситуация в регионе станет критической, что скажется на безопасности стран Европы.

«Любая возможность будет использована для того, чтобы дать дипломатии шанс. Пожар на Ближнем Востоке должен быть предотвращен потому что это значительно помешало бы безопасности в Европе», — подчеркнул он.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook раскритиковала слабое заявлением германского министра.

«Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать», — написала она.

Накануне парламенте Ирана потребовал от правительства организовать вывод американских войск с территории страны. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что при любых враждебных действиях со стороны Багдада он введет такие санкции, которых еще никто никогда не видел. Кроме того, он подчеркнул, что военные не покинут Ирак до тех пор, пока власти не заплатят за построенную американцами авиабазу.

Новый виток конфликта между США, Ираком и Ираном начался после того, как 29 декабря американские военные нанесли удар по объектам движения «Хезболла» на территории Ирака и Сирии. Пентагон пояснил, что этот ответ на атаку на военную базу, где погиб один гражданский сотрудник и четверо военных получили ранения. В ответ сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде.

Военные США нанесли ракетный удар по территории международного аэропорта столицы Ирака, где в тот момент ехал кортеж с иранским генералом Касемом Сулеймани, который, по версии США, стоял за организацией всех акций. В результате атаки военный погиб. Дональд Трамп заявил, что удар нанесли по его приказу.

Багдад объявил, что действия американских военных нарушили условия договоренности размещения войск на территории страны. Парламент Ирака обязал правительство начать процедуру выведения войск.

Тегеран заявил, что намерен отомстить за смерть своего генерала. В ответ Трамп пригрозил атаковать 52 позиции в Иране, в том числе культурные объекты.