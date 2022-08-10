Захарова посоветовала Белому дому отказаться от комментариев по поводу обысков за рубежом
Представитель МИД РФ Захарова посоветовала Белому дому не комментировать обыски за рубежом
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нежелание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер говорить об обысках у бывшего президента США Дональда Трампа. Захарова выразила надежду, что Жан-Пьер действительно больше не будет реагировать на обыски и задержания по всему миру.
«Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дома дня и впредь вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в министерства юстиции суверенных государств. Вы правильно отметили: это не ваша компетенция», — написала Захарова в Telegram-канале.
По сведениям представителя МИД РФ, Жан-Пьер 18 раз отказывалась комментировать обыски в доме Трампа. По словам пресс-секретарь Белого дома, президент США Джо Байден не знал об обысках, а в его администрации не получали заранее информации о готовящейся работе ФБР.
Поместье Трампа во Флориде в начале этой недели обыскали агенты ФБР. По неофициальным данным, они искали документы, которые бывший американский лидер забрал из Белого дома.