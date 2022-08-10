Захарова посоветовала Белому дому отказаться от комментариев по поводу обысков за рубежом

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нежелание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер говорить об обысках у бывшего президента США Дональда Трампа. Захарова выразила надежду, что Жан-Пьер действительно больше не будет реагировать на обыски и задержания по всему миру.

«Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дома дня и впредь вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в министерства юстиции суверенных государств. Вы правильно отметили: это не ваша компетенция», — написала Захарова в Telegram-канале.

По сведениям представителя МИД РФ, Жан-Пьер 18 раз отказывалась комментировать обыски в доме Трампа. По словам пресс-секретарь Белого дома, президент США Джо Байден не знал об обысках, а в его администрации не получали заранее информации о готовящейся работе ФБР.

Поместье Трампа во Флориде в начале этой недели обыскали агенты ФБР. По неофициальным данным, они искали документы, которые бывший американский лидер забрал из Белого дома.