Мир 01 апреля 2023, 12:01 Захарова посмеялась над «разгулом демократии» в США на фоне дела Трампа Захарова назвала новые выдвинутые Трампу обвинения разгулом демократии в США РИА «Новости»

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В США начался настоящий «разгул демократии», отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Оценку ситуации в американском обществе дипломат дала в связи с делом против экс-президента страны Дональда Трампа.

Захарова напомнила, что Трампу готовятся предъявить «многочисленные обвинения». По данным местных СМИ, политика собираются уличить в фальсификации деловой документации и вменить ему минимум одно уголовное преступление.

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Экс-президент США должен во вторник, 4 апреля, явиться в суд. В этот день в отношении него должны огласить обвинительное заключение.

«Жду, когда редакция The Wall Street Journal потребует выслать из России всех американских журналистов и посла США в ответ на творящийся в Америке разгул демократии», — написала официальный представитель российского МИД.

Трамп уже получил повестку в суд. Его вызывали по делу порноактрисы Сторми Дэниэлс. Якобы бывший глава Белого дома дал ей деньги за неразглашение информации об их романе.

Редакция The Wall Street Journal ранее обратилась к властям США с призывом выслать из страны посла России в Вашингтоне, а также всех сотрудников российских СМИ. В газете сочли подобную меру необходимой реакцией на арест своего сотрудника Эвана Гершковича. Корреспондента задержали в Екатеринбурге по подозрению в сборе секретных данных для американского правительства.