Захарова пошутила про заявление Зенленского о «шлагбауме» на пути в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна наткнулась на «шлагбаум» на пути в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на такие слова шуткой.

«Зеленский заявил, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но „там шлагбаум“, обойти его не выходит. Ползком?» — предложила Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский отметил, что Украина продолжает свой путь для вступления в НАТО. При этом страна столкнулась с непроходимым «шлагбаумом», который не получается обойти. Президент не стал объяснять, что именно имел в виду.

Украинский лидер напомнил об условии вступления страны в Североатлантический альянс, озвученный президентом США Джо Байденом. Глава Вашингтона заявлял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен решать народ страны.

Зеленский и Байден 9 декабря провели телефонные переговоры. Они обсудили тему НАТО, а также подняли вопрос предоставления помощи Украине. Как сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, разговор сторон продлился около 1,5 часа.