Захарова пошутила об отставке премьера Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку украинского премьер-министра. Она пошутила, что теперь до нее дошел смысл фразы «братский народ».

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение „братский народ“ ; -) вместе во всем», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В пятницу, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил об отставке. По его словам, на такой шаг он пошел, чтобы развеять любые сомнения в его уважении к президенту Владимиру Зеленскому. Ранее в Сети появилась предполагаемая аудиозапись разговора Гончарука. В ней он заявил, что Зеленский не разбирается в экономике.

Украинский лидер в ближайшие выходные обсудит со своим ближним кругом возможные кандидатуры на пост премьера. По неподтвержденной информации, Зеленский также посоветуется по этому вопросу со своими западными партнерами.

В России двумя днями ранее также произошла отставка премьер-министра. Дмитрий Медведев покинул свой пост после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Новым главой Кабмина назначен Михаил Мишустин. Ранее он руководил Федеральной налоговой службой (ФНС).