Захарова пообещала «интересный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

«Исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным», — заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также отметила британское влияние на медиасферу Эстонии.

«Нужно понимать, откуда ветер дует, и ветер дует бесконечно с Туманного Альбиона», — добавила она.

Захарова ранее уже охарактеризовала действия эстонских властей в отношении журналистов «Sputnik Эстония» как травлю. По словам представителя российского МИД, журналисты не нарушали законов Эстонии. Кроме того, они соблюдают журналистскую этику.

Правоохранительные органы Эстонии отправили журналистам Sputnik письма с угрозами о возбуждении уголовного дела против них, если до 1 января 2020 года они не прекратят работать на МИА «Россия сегодня». Свое решение представители страны аргументировали санкциями, которые были введены из-за событий на Украине.