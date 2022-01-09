Захарова пообещала ответ на новые санкции США

США действуют по классическому принципу, используя угрозы ввести новые санкции, чтобы сломить дух России. С таким заявлением в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она отметила, что Россия знает, как ответить на подобные шаги.

«Это же классика <...>. По-разному пытаются переломить нас, сломить наш дух», — заявила официальный представитель МИД.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что Вашингтон вместе с союзниками изучает вопрос о введении запрета на импорт в Россию электроники, программного обеспечения и высокотехнологичной продукции.

Это решение еще не принято. Все зависит от итогов предстоящих переговоров на следующей неделе и позиции российской делегации по ситуации на украинской границе.

Россия неоднократно заявляла, что не планирует никаких нападений. Все передвижения войск проходят исключительно внутри границ. Президент России Владимир Путин заявил, что подобное нагнетание обстановки выгодно только тем, кто получает бонусы за борьбу с несуществующей «российской угрозой».

При этом НАТО, напротив, нарастило поставки вооружений на Украину, что может подтолкнуть Киев к силовому решению ситуации в Донбассе, что станет очередным нарушением Минских договоренностей.