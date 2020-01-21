Захарова: Помпео подтвердил вмешательство в дела независимых государств

Помпео заявил в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV, что мировое сообщество и США ведут работу над сменой власти в Венесуэле.

«Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона, — написала в Facebook Мария Захарова. — Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах. По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России законы об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее. Зря только американские послы старались убедить общественность в миролюбивости и законности действий США по «экспорту свободы»».

По словам Захаровой, эти слова госсекретаря доказали, «что США никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов». Она подчеркнула, что методы воздействия различаются в каждом случае: «через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов».

«„Демократия“ и „демократическое устройство“ государств десятилетиями используются США как инструмент формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры в этих странах», — подытожила Мария Захарова.

Напомним, в январе 2019 года Хуан Гуайдо, лидер венесуэльской оппозиции, провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента республики. Его поддержали США и ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой государственного переворота.