Захарова: Польша «заигралась» в своих высказываниях о Второй мировой войне

По данным сайта Ura.ru, Захарова считает, что это не последний подобный прецедент, потому что Польша хочет «не допустить распространения правды о тех событиях».

«Заявления относительного того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что <…> официальная Варшава заигралась», — выразила мнение политик.

Ранее политолог Георгий Бовт предложил сделать 10-летнюю паузу в российско-польских отношениях и перестать обращать внимание на то, что говорят в Варшаве о Москве. На фоне разговоров о том, кто виноват в развязывании Второй мировой войны, политолог напомнил, что в те времена вся предвоенная политика была грязной и каждый отстаивал свои интересы и боролся за себя.