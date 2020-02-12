Захарова: Польша «заигралась» в своих высказываниях о Второй мировой войне
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова польского посла, что СССР оккупировал Украину и Белоруссию. Она считает, что Польша перегибает палку. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным сайта Ura.ru, Захарова считает, что это не последний подобный прецедент, потому что Польша хочет «не допустить распространения правды о тех событиях».
«Заявления относительного того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что <…> официальная Варшава заигралась», — выразила мнение политик.
Ранее политолог Георгий Бовт предложил сделать 10-летнюю паузу в российско-польских отношениях и перестать обращать внимание на то, что говорят в Варшаве о Москве. На фоне разговоров о том, кто виноват в развязывании Второй мировой войны, политолог напомнил, что в те времена вся предвоенная политика была грязной и каждый отстаивал свои интересы и боролся за себя.