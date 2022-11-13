Мир 13 ноября 2022, 10:56 Захарова показала фото Байдена во время выступления Лаврова в Камбодже Мария Захарова: Байден присутствовал в зале во время выступления Лаврова в Камбодже РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден присутствовал лично в зале во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите в Пномпене. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат опубликовала фотографию, на которой всю американскую делегацию в момент речи Лаврова запечатлели на своих местах.

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Восточноазиатский саммит является платформой для контактов стран Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам безопасности, развития и политического обустройства. Формат учредили в 2005 году, Россия к нему присоединилась осенью 2010-го.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участники саммита не выступят с совместным заявлением из-за позиции США. По его словам, американская сторона настаивала дать неприемлемую оценку действиям РФ в ходе украинского конфликта.

Ранее пользователи социальных сети посмеялись над разницей приема в Камбодже Лаврова и Байдена. Российскому министру постелили красную дорожку, а президенту США — нет.